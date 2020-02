বাকৃবিতে বিএসভিইআরের ২৬তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২৮ ফেব্রæয়ারি

বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ভেটেরিনারি এডুকেশন এন্ড রিসার্চের (বিএসভিইআর) তিন দিনব্যাপী ২৬ তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন আগামী ২৮ ফেব্রæয়ারি থেকে শুরু হবে।

বুধবার সকাল ১০ টায় বিশ^বিদ্যালয়ের মেডিসিন কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এ কথা বলেন বিএসভিইআর এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আলীম।

তিনি আরও বলেন, ‘ভেটেরিনারি শিক্ষায় উদ্যোক্তা তৈরিতে উদ্বুদ্ধকরণ’ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন মালয়েশিয়ার ক্যালেনটন বিশ^বিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ড. আযম খান বিন গরিমন খান। সম্মেলনে ৭০ টি মৌখিক নিবন্ধ এবং ৭৯ টি পোস্টার উপস্থাপন করবেন ভেটেরিনারিয়ান শিক্ষক, ফিল্ড ভেটেরিনারিয়ান, প্রাণিসম্পদ বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অস্ট্্েরলিয়ার চার্লস স্টুর্ট বিশ^বিদ্যালয়ের এনিম্যাল ফিজিওলজি ও নিউট্রিশনের অধ্যাপক ড. বিং ওয়াংকে ‘এ্যানুয়াল লেকচার অ্যাওয়ার্ড’ এবং বাকৃবির মেডিসিন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহমানকে ‘আজীবন সম্মাননা’ প্রদান করা হবে।

সম্মেলনে জাপান ও ভারত থেকে আমন্ত্রিত বিজ্ঞানীরা ‘রোগ নির্ণয়ের সর্বাধুনিক গবেষণা ও প্রযুক্তি’ বিষয়ে ২টি নিবন্ধ উপস্থাপন করবেন। এছাড়াও সম্মেলনে ‘পোল্ট্রি প্রোডাক্ট নিরাপদ ও সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএসভিইআরের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস মাহফুজুল বারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান।

মো. আবদুল আউয়াল মিয়া শেখ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ^বিদ্যালয় প্রতিনিধি