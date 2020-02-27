বিজ্কেয়ার-কে এমটিবি ফাউন্ডেশন-এর চেক হস্তান্তর

এমটিবি ফাউন্ডেশন, সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায়, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্্ (এসডিজিস্)-এর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিজ্কেয়ার-কে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসে এবং মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশে, এমটিবি ফাউন্ডেশন বিজ্কেয়ার-এর এই কর্মসূচিতে সংঘবদ্ধ হয়েছে। এমটিবি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, বিজ্কেয়ার-এর ‘ম্যানগ্রোভ চিলড্রেন’ প্রকল্পে ও সদ্য সংযোজিত কর্মসূচি ‘লার্নিং থ্রু স্পোর্টস্’ ও ‘স্পোর্টস ফর ডিস্অ্যাবলড্’-এ অবদান রাখার নিমিত্তে, এমটিবি’র প্রধান কার্যালয়, এমটিবি সেন্টার, গুলশান-১, ঢাকায় মহিউদ্দীন বাবর, প্রধান কার্যনির্বাহী, বিজ্কেয়ার-এর হাতে একটি চেক হস্তান্তর করেন । এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে এমটিবি’র গ্রæপ চীফ কমিউনিকেশন্স অফিসার, আজম খান এবং ডেপুটি হেড অব কমিউনিকেশন্স, সামিয়া চৌধুরীসহ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এমটিবি ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে, পৃথিবীর বৃহত্তর “ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট”, সুন্দরবনের পাশেই অবস্থিত সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ-এ কোলবাড়ী নেকজানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-এর শিক্ষার্থীদের মাঝে সুন্দরবনের পরিবেশ, রক্ষণাবেক্ষন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন উপায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। এই কর্মসূচীর আওতায় একটি ইকো-লাইব্রেরী ও সৌরশক্তিচালিত সেবাসমূহ পরিচালনা করা হবে। এই অর্থায়নের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ প্রতিবন্ধীদের আত্মমর্যাদা উন্নয়ন ও তাদের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নে সংপৃক্তকরণে ব্যবহৃত হবে। ।
Azam Khan
Group Chief Communications Officer
Note to Editors:
“Mutual Trust Bank Ltd. (MTB) is a third generation private commercial bank, based in Dhaka, Bangladesh and has been adjudged as the Best Financial Institution of 2014 at the DHL-Daily Star Business Awards 2015. Earlier, MTB had also received the first-ever best “SME Bank of the Year” and best “Women Entrepreneurs’ Friendly Bank of the Year” by Bangladesh Bank and SME Foundation. MTB aspires to be one of the most admired banks in the nation and recognized as an innovative and client-focused company. With our current network of 118 branches, 7 Sub-branches, 140+ Agent Banking Centers, 14 kiosks, 300+ modern ATMs with 2 CRM Booths, 3 Air Lounges, over 3,305 Point of Sales (POS) machines, located in prime commercial, urban and rural areas, MTB offers fully integrated real time Online Banking Services, Internet and SMS Banking to its clientele, through a dedicated Team of experienced Relationship Managers and Alternate Delivery Channels (ADC).”