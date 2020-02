যুক্তরাজ্যে চেশিয়ার এন্ড নর্থওয়েলস আওয়ামীলীগ এর আয়োজনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত।

ফখরুল আলম, লিভারপুল ( যুক্তরাজ্যে ) থেকে :-

আগামী প্রজ¤েœর কাছে বাংলা ভাষা ও দেশীয় সংস্কৃতি তোলে ধরার প্রত্যাশা নিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি বিন¤্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করলো যুক্তরাজ্যে আওয়ামীলীগ এর চেশিয়ার এন্ড নর্থওয়েলস শাখা।

সোমবার নর্থওয়েলস এর বাংগর শহরের মেঘনা তানদুরী রেষ্টুরেন্টে যুক্তরাজ্যে আওয়ামীলীগ এর চেশিয়ার এন্ড নর্থওয়েলস শাখার সভাপতি আব্দুস ছালামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এটিএম লোকমান এর পরিচালনায় অনুষ্টিত সভার শুরুতেই ৫২ এর ভাষা শহিদদের আতœার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিটি দাড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়। সভায় পবিত্র কোরাআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফখরুল ইসলাম।

শহিদদের প্রতি বিন¤্র শ্রদ্ধা জানিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন- সংগঠনের সহ সভাপতি ও যুক্তরাজ্যে বঙ্গবন্ধু শিশু একাডেমীর সভাপতি শাহাজাহানুর রাজা, যুক্তরাজ্যে আওয়ামীলীগ এর চেশিয়ার এন্ড নর্থওয়েলস শাখার মুক্তিযোদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, সহ সম্পাদক আবুল কাশেম নোমান, ইমরুল হক হিরক, কামরুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহিদ, জাবেদুর রহমান, সুমন মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, মনোয়ার আহমেদ, জাকারিয়া,আহসান আহমেদ, সোনা মিয়া, মোস্তফা মিয়া প্রমুখ।

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে ও বাংলাদেশের মহান মুক্তিযোদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার পাশাপাশি প্রবাসে বসবাসকারী আগামী প্রজ¤েœর কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে তোলে ধরতে সকলের কাছে অনুরোধ জানান নেতৃবৃন্দরা। অনুষ্টানে চেষ্টার, কেনারপন, নর্থউইচ সহ বিভিন্ন শহরের নেতৃবৃন্দদের পাশাপাশি বিভিন্ন মিডিয়াকর্মীরা এতে উপস্থিত ছিলেন। সব শেষে এক আনন্দঘন নৈশ্য ভোজের মধ্যে দিয়ে অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘটে।

