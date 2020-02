রাবিতে বিভাগের নাম পরিবর্তনের দাবিতে আমরণ অনশন, অসুস্থ ১৫

রাবি প্রতিনিধি:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পপুলেশন সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিভাগের নাম পরিবর্তনের দাবিতে চলমান আমরণ অনশনে ইতোমধ্যে ১৫ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টা থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের সামনে ফলিত পরিসংখ্যান বিভাগ নামে নামকরণের দাবিতে আমরণ অনশন করে আসছে তারা। এতে এখনও পযর্ন্ত ১৫ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছে। তাদেরকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অসুস্থ হওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন তপশ্রƒী শারনাল, সোহাগ, নিশি খাতুন, মোবাশশির উল্লাহ, আবির হাসান, আয়নাল, সাগর নাঈম, ফারজানা ইয়াসমিন লিজা, অর্পিতা পূজা, শুলেখা খাতুনসহ বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

শিক্ষার্থীরা বলেন, অনশনে এ পর্যন্ত ১৫ জন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা ও প্রক্টর দেখতে আসলেও বিভাগের শিক্ষকরা কোন খোঁজ নেয়নি। এটি আমাদের জন্য হতাশাজনক। এ দাবি আমাদের অস্থিত্বের। তাই বিভাগের নাম পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন চলবে।

এদিকে রাতেই অনশনরত শিক্ষার্থীদের দেখতে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনন্দ কুমার সাহা ও অধ্যাপক ড. চৌধুরী মো. জাকারিয়া, প্রক্টর অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান। এ সময় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. চৌধুরী মো. জাকারিয়া বলেন, উপাচার্য ক্যাম্পাসের বাইরে আছেন। তিনি আসলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এর আগে দাবি আদায়ে গত ১৯ জানুয়ারি থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে বিভাগটির শিক্ষার্থীরা।

