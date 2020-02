শিবগঞ্জে ধান ক্ষেত থেকে গৃহবধুর লাশ উদ্ধার

শিবগঞ্জ(বগুড়া)প্রতিনিধি বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় ধান ক্ষেত থেকে মোছাঃ শিরিনা সুলতানা (২৩) নামের এক গৃহবধুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকাল ১০টায় উপজেলার রায়নগর ইউনিয়নের আচলাই গ্রাম থেকে এই গৃহবধুর লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত গৃহবধু শিরিনা সুলতানা একই উপজেলা নয়াপাড়ার সেকেন্দার আলীর মেয়ে। জানা যায়, সকালে ধান ক্ষেতে এক গৃহবধুর লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয় পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। লাশ ময়না তদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান এ প্রতিবেদক-কে বলেন, প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে ওই নারীর স্বামী মামুন পলাতক রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকান্ড’র রহস্য উদঘটনও গ্রেফতার অভিযান অব্যহত আছে।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া

