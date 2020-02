সংযোগ সড়কের অভাবে সুন্দরগঞ্জে ব্রীজ চালু করতে পারছে না

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে নবনির্মিত ব্রীজের সংযোগ সড়কের জায়গা অবৈধ দখলে থাকায় গত ছয় মাসেও সাধারনের চলাচলের জন্য ব্রীজটি খুলে দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ । জানা যায় সুন্দরগঞ্জ Ñরংপুর সড়কের মীরগঞ্জ খালের উপর নড়বড়ে ব্রীজ থাকায় ভারি যানবাহন ও সাধারন মানুষের চলাচল ঝুকিপৃর্ণ হয়ে পড়ে । এ কারণে ৩ কোটি ৫ লাখ ৯৩ হাজার ২৮৮ টাকা ব্যয়ে নড়বড়ে ব্রীজের পাশেই উক্ত খালের উপর একটি নতুন ব্রীজ নির্মাণ করা হয়। রাজশাহীর বোয়ালীয়ার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স হোসেন এন্টারপ্রাইজ গত ছয় মাস আগে ব্রীজ নির্মার্ণের কাজ সমাপ্ত করেন। রংপুরের পীরগাছার এলজিইডির তত্ত¡াবধানে ৮৫ মিটার গার্ডার ব্রীজটি নির্মান কাজ সম্পন্ন হলেও ব্রীজের পশ্চিম পাড়ের সংযোগ রাস্তা অবৈধ দখল মুক্ত না হওয়ায় সংযোগ সড়কের কাজও করতে পারছে না এবং চলাচলের জন্য খুলে দিতে পারছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এতে সাধারণ মানুষ ও যানবাহন ঝুকিপূর্ণ ব্রীজটি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করছেন। এ বিষয়ে পীরগাছা উপজেলা প্রকৌশলী মনিরুল ইসলাম বলেন এলজিইডি সুন্দরগঞ্জ প্রকৌশল দপ্তরের সহায়তায় কয়েক দফা অবৈধ দখলদারদের সাথে বৈঠক হলেও সমাধান না হওয়ায় ব্রীজটি চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না । এ বাপারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

