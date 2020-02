সমবায় উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে …..শাহজাহান কামাল এমপি

আলমগীর হোসেন ল²ীপুর প্রতিনিধি:সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে দারিদ্র সংকোচন কর্ম সংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণের ভূমিকা পালন করেছে। আর সরকার সমবায় উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল এমপি।

তিনি বলেন, সমবায়ের মানোন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বর্তমান সরকার। সমবায় হলো অর্থনৈতিক সয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের এক ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস। দেশের এক শ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠী পেশাজীবীদের ভাগ্যের পরিবর্তন এবং জীবন যাত্রার মানোন্নয়ণে যৌথ কার্যক্রমের পথ ও মতই হচ্ছে সমবায়। এ মতাদশর্কে সামনে রেখে পৃথিবীর বহু দেশ আজ সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র সংকোচন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যোগ্য ভূমিকা রাখছেন।

উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ (বি.আর.ডি.বি) এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহজাহান কামাল এমপি এসব কথা বলেন ।

২৬ ফেব্রæয়ারী বুধবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (বিআরডিবি) চেয়ারম্যান রফিক আহমেদ।

বিআরডিবি ভাইস চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শফিকুর রিদোয়ান আরমান শাকিল, ল²ীপুর বিআরডিবি’র উপ-পরিচালক সাধনা রানী দেবনাথ, ল²ীপুর জজ কোর্টের প্রাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এডভোকেট জসিম উদ্দিন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী খালেদা আক্তার, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট জেলা শাখার সভাপতি জাকির হোসেন ভূইয়া আজাদ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার আলমগীর হোসেন, চন্দ্রগঞ্জ ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল, িৈদনক আমাদের ল²ীপুর-এর প্রকাশক ও সম্পাদক বায়জীদ ভূঁইয়া প্রমুখ।

