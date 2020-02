সাংস্কৃতিক প্রসারের মাধ্যমে জঙ্গীবাদ রুখবো প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি:‘জয়বাংলা’শ্লোগান না দেয়া ও স্থানীয় নেতাকর্মীদেরকে অবহিত না করাসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ত্রæটির কারণে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ এমপি। সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় আমরা সাংস্কৃতিক প্রসারের মাধ্যমে জঙ্গীবাদ রুখবো। এ জন্য সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উপজেলার ১০টি মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক নিযুক্তসহ একটি কালচারাল অডিটরিয়ম স্থাপন করা হবে। গতকাল বুধবার দুপুরে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ধর্মপুর ডিডিএম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনানুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। ধর্মপুর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ছামিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম সরকার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্ত কাজী লুৎফুল হাসান, উপজেলা যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম রেজা, শ্রীপুর ইউনিয়ন আ’লীগের সভাপতি দেওয়ান আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। পরে শ্রীপুর ইউনিয়ন আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান রাজু’র চিকিৎসার্থে ১ লাখ টাকা ও বিদ্যালয়ের ১৯ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধণা প্রদান করা হয়।

Please follow and like us: