আত্রাইয়ে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে দুর্নীতি বিরোধী বির্তক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বির্তক প্রতিযোগিতার উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ হল রুমে উপজেলার ৪০টি শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩শতাধিক শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা মূলক বাছাই কমিটি এই প্রতিযোগিতার আয়োজনে করে। উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ও অক্সফার্ম ইন বাংলাদেশ ও চ্যানেল আইয়ের সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে পরিবারের ভ’মিকাই মুখ্য এই বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি খন্ডন করে। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছানাউল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুস সালাম, ইউডিএফ শোভন কুমার সাহা, উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) সুমন কুমার সমর, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার ফজলুল হক, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার প্রদীপ কুমার সরকার,আ খ ম ফররুখ আহন্মেদ প্রমূখ। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দলের মাঝে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। #