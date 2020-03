আত্রাইয়ে এ্যাম্পল ইনজেকশনসহ এক মাদক কারবারি আটক

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে নেশা জাতীয় অ্যাম্পুল ইনজেকশনসহ শহিদুল ইসলাম (৫২) নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে আত্রাই থানা পুলিশ ।

আটককৃত শহিদুল ইসলাম উপজেলার শাহাগোলা গ্রামের মৃত আবেদ আলীর ছেলে।

মঙ্গলবার সকালে তাকে নওগাঁ জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আত্রাই থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই প্রদীপ সঙ্গীয় ফোর্সসহ সোমবার রাতে উপজেলার শাহাগোলা রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে শহিদুলকে আটক করে।

এ সময় তার কাছ থেকে ৫০ পিস নেশা জাতীয় অ্যাম্পুল ইনজেকশন উদ্ধার করা হয়। এবং বিরুদ্ধে আত্রাই থানায় মাদকদ্রব্য নিয়োন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মঙ্গলবার সকালে তাকে নওগাঁ জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। #