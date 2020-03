ছাত্রলীগ নেতাকর্মী হত্যার প্রতিবাদে রাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

রাবিপ্রতিনিধি:

নোয়াখালী ও খুলনায়ছাত্রলীগের দুই নেতা-কর্মীহত্যারঘটনায় বিক্ষোভমিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশকরেছেরাজশাহীবিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখাছাত্রলীগ। মঙ্গলবার বেলাসাড়ে ১১ টায়ছাত্রলীগের দলীয় টেন্ট থেকে বিক্ষোভমিছিল বেরকরেক্যাম্পাসপ্রদক্ষিণ শেষে পূর্বের স্থানেএক সংক্ষিপ্তসমাবেশেমিলিতহয় নেতাকর্মীরা।

সমাবেশেশাখাছাত্রলীগসভাপতি গোলামকিবরিয়াবলেন, কিছুদিনপরেইআমরামুজিব বর্ষ পালনকরতেযাচ্ছি। তারকয়েকদিনআগেইআমারভাইয়ের রক্তে রঞ্জিতকরাহয়েছে এই স্বাধীনবাংলারভূখন্ড। ইতিমধ্যে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শিবিরমুক্ত করেছি। কিন্তু এই ভূখন্ডকেতারাআবারো রক্তে রঞ্জিতকরারপায়তারাকরছে। জননেত্রী শেখহাসিনারসরকারযখনউন্নয়নেরমহাসড়কেএগিয়েযাচ্ছে তখনি সে একাত্তরেরপরাজিত শক্তিরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদেরকুপিয়েজখমকরেছে, নিহতকরেছে। শুধু নোয়খালীরকিংবাখুলনারঘটনানয়আমাদেরওঅনেক নেতাকর্মীকেতারাহাত-পায়েররগ কেটে দিয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণকরেতারাজীবন-মরণের সাথে পাঞ্জালড়ছে। আমাদের রক্ত কি রক্ত নয়? আরকতো রক্ত গেলেজামাত-শিবিরেররাজনীতিনিষিদ্ধ করাহবে? এই ক্যাম্পানেএকটিশিবিরকর্মীকেযদি কোথাওপাওয়াযায়আপনারাতাকেগণধোলাইদিয়েপুলিশেরহাতে সোপর্দ করবেন। এবংআমাদেরকেজানাবেনআমরা যেনোতাৎক্ষণিকভাবেতারসমুচিতজবাব দিবো।

ফয়সালআহমেদ রুনুরসঞ্চালনায়সমাবেশেরাবিশাখারছাত্রলীগেরসহ-সভাপতিহাবিবল্লাহনিক্সন, কাজীআমিনুলহকলিংকন ,সাদ্দাম হোসেন, সরকারডন, সাংগঠনিকসম্পাদকইমতিয়াজআহমেদ, উপ-ধর্ম বিষয়কসম্পাদক তৌহিদুলইসলাম দুর্জয়সহবিশ্ববিদ্যালয়েরবিভিন্নহল, অনুষদ ইউনিটের নেতাকর্মীরাউপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল সোমবার নোয়াখালীর বেগমগঞ্জেছাত্রলীগেরউপরছাত্রশিবিরেরসংঘর্ষে গুরুতরআহতদেরকেহাসপাতালে নেওয়ার পথে ছাত্রলীগকর্মীরাকিবুলইসলামমৃত্যুবরণকরেন। একইদিনখুলনায়প্রতিপক্ষেরহামলায় গুরুতরআহতহয়েকয়রাউপজেলাছাত্রলীগেরসাধারণসম্পাদক মো. হাদিউজ্জামান রাসেল (২৮) মৃত্যুবরণকরেছে।

Please follow and like us: