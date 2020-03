শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেদখলকৃত জমি উদ্ধারে মাঠে নেমেছে খানসামার ইউএনও মাহবুব

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি: স্কুল,কলেজ ও মাদ্রাসার বেদখলকৃত জমি উদ্ধারে দিনাজপুরের খানসামায় মাঠে নেমেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ১৪৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,২৩ টি মাদ্রাসা, ৫টি স্কুল এন্ড কলেজ ও ১১ টি কলেজের বেদখলকৃত জমি ও জমি দখলকারীর সকল তথ্য চেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদেরকে চিঠি পাঠিয়েছে ইউএনও।

উত্তর ছাতিয়ানগড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীনেশ সরকার জানান, ইউএনও মহোদয় বেদখলকৃত জমির তথ্য চেয়েছিল তথ্য জমা দিয়েছি।

এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেদখল জমি উদ্ধার এবং উদ্ধারকৃত জমি থেকে আয়কৃত অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতা আনার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আর দ্রæত সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করে জমি উদ্ধার অভিযান শুরু হবে ।