‘অলাতচক্র’ উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন অলাতচক্র(3D) এর কাজ শেষ

আহমদ ছফার ‘অলাতচক্র’ উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন কঠিন কাজ । মহান মুক্তিযুদ্ধর প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্রটি তে তায়েবা চরিত্র টি করছেন জয়া আহসান । দীর্ঘ ছয় বছর যাবত ধারাবাহিকভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চিত্রনাট্য নির্মান করা হয়েছে। অভিনেতা নির্বাচন এর ক্ষেত্রে চরিত্রের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন এমন শক্তিমান, অভিজ্ঞ এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদেরকে নেয়া হয়েছে। চলচ্চিত্রটি শুধু বাংলাদেশের নয়, বাংলা ভাষায় নির্মিত প্রথম থ্রি ডি চলচ্চিত্র, যা প্রযুক্তিগত ভাবে সর্বাধুনিক। অলাতচক্র চলচ্চিত্রটি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক অনুদানে নির্মিত ।

এখন কিছু দিন চলচ্চিত্র উৎসব গুলোতে সিনেমাটি ঘুরে বেড়াবে। এই বছর ডিসেম্বরে -সিনেমাটি বাংলাদেশে প্রদর্শন এর চেষ্টা চলছে । কেবল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এর জন্য এই পোস্টার এর ডিজাইন করেছেন ধীমান সরকার । এই সিনেমার প্রযোজক নির্মাতার মা-রহিমা বেগম। যে সকল বন্ধু – আত্মীয় – অভিনেতা- কলা কুশলী দের সম্মিলিত ভালবাসা আর শ্রমের ফল অলাতচক্র (3D) তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা জানানোর ভাষা জানা নাই।

হাবিবুর রাহমান

নির্মাতা, অলাতচক্র