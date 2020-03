তানোরে ইউপি চেয়ারম্যান মালেক আটক

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরের সরনজাই ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক মন্ডলকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, আব্দুল মালেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকায় চলতি বছরের ২রা মার্চ সোমবার দিবাগত রাতে তানোর থানা পুলিশ তাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ৩ মার্চ মঙ্গলবার সকালে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

এব্যাপারে তানোর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রাকিবুল হাসান বলেন, গ্রেপ্তারী পরোয়ানার পলাতক আসামী সরনজাই ইউপি চেয়ারম্যান ও সরনজাই ্ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুল মালেককে গত সোমবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। #

