তানোরে বিএনপির পাল্টাপাল্টি কমিটি

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরে বিএনপি এখন চালাচ্ছে কে ? আওয়ামী লীগ , বিএনপি ? না কি তানোর পৌর মেয়র মিজান ? স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ সমর্থকদের মনে এখন এসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়ন (ইউপি) বিএনপির পাল্টাপাল্টি কমিটি গঠনের পর নেতাকর্মীদের মনে এসব প্রশ্নের সূত্রপাত হয়েছে। জানা গেছে, চলতি বছরের ২৫ ফেব্ররুয়ারী পাঁচন্দর ইউপির প্রাণপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিশাল পরিসরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের মতামতের ভিত্তি¡তে ইউপি বিএনপির কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কাউন্সিলে পাঁচন্দর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিনকে সভাপতি, প্রভাষক মফিজ উদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক ও এ্যাডঃ এরাজ উদ্দিনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়। এই কমিটিকে ইতমধ্যে সংবর্ধনাও দেয়া হয়েছে, আবার বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে তারা মাঠে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করতে কাজ শুরু করেছে।

অথচ চলতি বছরের ৩ মার্চ মঙ্গলবার তানোর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র মিজানুর রহমান মিজান কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই কৃষ্ণপুর বাইতুল আমান বালিকা দাখিল মাদরাসা মাঠে সভা আহবান করে প্রভাষক মুজিবুর রহমানকে সভাপতি ও আব্দুল গাফ্ফারকে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচন্দর ইউপি বিএনপির পৃথক কমিটি ঘোষণা করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মাদরাসা বন্ধ করে বিএনপির সভা আয়োজন ও পাঁচন্দর ইউপি বিএনপির পৃথক কমিটি ঘোষণার তৎপরতার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে বিএনপির বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা লাঠি-শোঠা হাতে নিয়ে মিজান গ্র“পের নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে। এ সময় মিজান তার অনুসারীদের নিয়ে খাবার প্যাকেট ফেলেই কৃষ্ণপুর মাদরাসা মাঠ ত্যাগ করে কুন্দাইন মাঠে একটি পুকুরের পাড়ে বসে কমিটি ঘোষণা করেছে। এদিকে অনুপ্রবেশকারী ও মতলববাজদের প্রাধান্য দিয়ে পাঁচন্দর ইউপি বিএনপির কমিটি ঘোষণার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিএনপির নেতাকর্মীদের টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এব্যাপারে জানতে চাইলে পাঁচন্দর ইউপির সভাপতি মোমিনুল ইসলাম মোমিন বলেন, তারা অনেক আগেই ইউপি বিএনপির কমিটি ঘোসণা করেছেন। কিšত্ত মিজান তাদের কাছে থেকে আর্থিক সুবিধা না পেয়ে আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্য বির্তকিতদের দিয়ে পৃথক কমিটি করে দলীয়কোন্দল সৃষ্টি করেছে, এসব কারণে স্থানীয় বিএনপির বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা তাদের ধাওয়া করেছে। এব্যাপারে তানোর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও তানোর পৌর মেয়র মিজানুর রহমান মিজান এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কারো অনুমতি না নিয়ে মোমিনেরা অবৈধ কমিটি ঘোষণা করেছে তাদের কমিটি ভূয়া। #

