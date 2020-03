নড়াইলের পল্লীতে মরদেহ উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ

উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্ররতিনিধিঃ

নড়াইল সদরের সীতারামপুর এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সকালে সীতারামপুর ব্রীজ এলাকা থেকে সদর থানা পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্ররতিনিধি জানান, নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ ইলিয়াস হোসেন জানান, নড়াইল সদরের সীতারামপুর ব্রীজ এলাকায় একটি লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে, সদর থানা পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে। সদর নিহতের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। নিহতের জামা ও প্যান্ট।