মুজিববর্ষ উপলক্ষে এতিম শিশুদের নিয়ে ইউএনও ছানাউল ইসলামের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমারে জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নওগাঁর আত্রাইয়ে কওমি এতিম শিশুদের খেলাধুলার ব্যতিক্রমী আয়োজন করেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ছানাউল ইসলাম। তার এ আয়োজনে আত্রাই উপজেলাবাসী আনন্দিত।

বুধবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ মাঠে এ খেলাধুলার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছানাউল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার ফজলুল হক, ব্যবসায়ী এমএ মুহিত, আত্রাই প্রেসক্লাব সভাপতি মোঃ রুহুল আমীন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক নাজমুল হক নাহিদ, ক্রীড়া সংগঠক আবু হাসান, মুনছুর রহমান , শামসুজ্জামান সেন্টুসহ উপজেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার মুহতামিম ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

আয়োজন সম্পর্কে জাতআমরুল গ্রামের বিশিষ্ট সার ও ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম বলেন,এতিম শিশুরা সমাজের বৃত্তবানদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে বড় হয়। আমাদের ইউএনও স্যার এধরণের একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহন করেছে তার জন্য সত্যিই তিনি প্রশংসার দাবি রাখেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের এমন মহতি উদ্যোগ সম্পর্কে আত্রাই মদিনাতুল উলুম মাদ্রসার মুহতামিম মুজাহিদ খান বলেন, এধরনের উদ্যোগে আমরা খুব খুশি। আমাদের ছেলেরা কোনদিনই কোন খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করেনি। সেখানে উপজেলার ২১টি কওমি মাদ্রাসার এক হাজার শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন ও তাদের পুরস্কার প্রদান যা তার সৃজনশীল মানসিকতার বহির প্রকাশ। ইউএনও মহাদয়ের এমন একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহন করেছে তার জন্য সত্যিই তিনি প্রশংসার দাবি রাখেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ছানাউল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন জাতীয় দিবসে যে খেলাধুলা হয় তাতে কওমি বা এতিম শিশুরা দর্শকের সারিতে থাকে, তারা কখনই খেলাধুলায় অংশগ্রহন করতে পারে না। কিংবা সুযোগ পায় না। আমরা একটা বিশেষ দিনে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকীতে বিশেষ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। শুধুমাত্র কওমি শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে এবং তারা সারাদিন আনন্দফুর্তি করবে। এ চিন্তা চেতনা থেকে এ আয়োজনটি করা।

খেলায় উপজেলার ২১টি কওমি মাদ্রসার ১হাজারেরও অধিক এতিম শিশুরা অংশগ্রহণ করে। পরে অংশগ্রহণকারী সকলকে শান্তনা ও বিজয়ীদের মাঝে তাদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। #