মেয়র যখন দখলবাজ !

তানোর (রাজশাহী) প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোর পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানের বিরুদ্ধে সরকারি খাস জমি ও প্রবাহমাণ খাল দখল করে অট্রালিকা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা জানান, তানোর পৌর সদরের গোল­াপাড়া বাজারে সরকারি সম্পত্তি জবরদখল করে পাকা তিনতলা ‘বরেন্দ্র ভবন’ নামের এই অট্রালিকা নির্মাণের ঘটনা ঘটেছে। তানোর পৌর সদরের মৌজা গোল­াপাড়া, খতিয়ান নম্বর এক, দাগ নম্বর ৯৬৭, শ্রেণী খাল, পরিমান প্রায় ৬৬ বর্গফুট সম্পত্তি জবরদখল করে সেখানে পাকা তিনতলা অট্রালিকা নির্মাণ করেছেন মিজান। এদিকে এই অট্রালিকা নির্মাণে পৌরসভা থেকে প্ল্যান পাশ বা কোনো অনুমতি নেয়া হয়নি মিজান নিজের ক্ষমতার দাপট ও প্রভাব বিস্তার করে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে প্রবাহমাণ খাল দখল করে ‘বরেন্দ্র ভবন’ নামের ওই পাকা তিনতলা অট্রালিকা নির্মাণ করেছেন।

স¤প্রতি এই ঘটনায় পৌরবাসি বাদি হয়ে স্থানীয় সাংসদ ও রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ২২ জুন উপজেলা ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার রণজিৎ কুমার সরেজমিন ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন বলে তদন্ত প্রতিবেদন ইপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করেন এবং একই বছরের ২ আগস্ট ভূমি অফিসের ১৮১ নম্বর স্বারকে পৌর মেয়র মিজানুর রহমান মিজানকে নোটিশ দিয়েছেন। নোটিশে বলা হয়েছে নোটিশ প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে নিজ খরচে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করতে হবে তা না হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিšত্ত তিন দিনের সময় বেধে দিয়ে মিজানকে চুড়ান্ত নোটিশ দেয়া হলেও অজ্ঞাত কারণে নোটিশ দেয়ার প্রায় ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও অবৈধ ওই ভবন উচ্ছেদ বা মিজানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে পৌরবাসির মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তারা বলছেন সরকারি দপ্তর থেকে নোটিশ দিয়ে যদি কাজ না হয় তাহলে লোক দেখানো নোটিশ দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কি দরকার ?। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইউনিয়ন ভূমি অফিসের এক কর্মকর্তা বলেন, উপজেলা ভূমি অফিসের কতিপয় কর্মকর্তা মিজানের কাছে থেকে বড় অঙ্কের আর্থিক সুবিধা নিয়ে অবৈধ ওই ভবন রক্ষায় উচ্চ আদালতে রিট করার সুযোগ করে দিয়েছে। মিজান উচ্চ আদালতে রিট করায় রিটের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ভবন অপসারণ করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, পৌরবাসির উচিৎ রিটের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত রিটের ফয়সালা করানোর উদ্যোগ নেয়া। এব্যাপারে তানোর পৌর মেয়র মিজানুর রহমান মিজান এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি বৈধভাবে ভবন নির্মাণ করেছেন তবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছে এটাও তারই অংশ। তিনি বলেন, এছাড়াও ভবন বিষয়ে উচ্চ আদালতে রিট করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এব্যাপারে তানোর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুশান্ত কুমার মাহাতো বলেন, এবিষয়ে তিনি অবগত নন তবে এবিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হবে বলে তিনি জানান। #

তানোর প্রতিনিধি

