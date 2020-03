শিবগঞ্জে মৌবন আবাসিক বোডিংয়ে পতিতা ও খদ্দের সহ গ্রেফতার ৭

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থান মৌবন আবাসিক বোডিংয়ে পুলিশের অভিযান পতিতা ও খদ্দের সহ গ্রেফতার ৭। জানা যায়, সোমবার রাত ৮টায় শিবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে থানার এসআই খোরশেদ আলম সঙ্গীয় ফোর্স সহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানা এলাকার মহাস্থান মৌবন আবাসিক বোডিংয়ে অভিযান চালায়। এসময় অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় বগুড়া জেলার গাবতলী থানার চক কাগইল গ্রামের তাজমল প্রাং পুত্র মোঃ তাজুল ইসলাম (২৫), এইক গ্রামের ফজলু প্রাং এর পুত্র মোঃ শাহ জাহান আলী (৩৬), শাহবাজপুর লাটিয়াখোন গ্রামের আব্দুস সামাদ এর পুত্র মোঃ সাকিল আহম্মেদ ওরফে বকতিয়ার (২৫), নন্দীগ্রাম থানার ছোট ডেরাহার গ্রামের হান্নান মিয়া এর মেয়ে মোছাঃ সানজিতা ইয়াসমিন (২৮), পটুয়াখালী জেলার সদর থানার কাটাখালী গ্রামের মৃত সামছুল হক দারাজ এর মেয়ে মোছাঃ শিমা বেগম (২৫), বাঘেরহাট জেলার চিতলমারী থানার পরানপুর গ্রামের মোশারফ এর মেয়ে নিলুফা ইয়াছমিন রিয়া (২৪), সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার পুরান সৈয়দপুর গ্রামের সুমন আহমেদ এর মেয়ে মোছাঃ আনিছা আক্তার মীম (২২) কে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আলমগীর কবীর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। এসময় তিনি সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রত্যেককে ৭ দিনের সাজা দেন।

ক্যাপসন-শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থান মৌবন আবাসিক বোডিংয়ে পুলিশের অভিযানে পতিতা ও খদ্দের সহ গ্রেফতার। ছবি- প্রতিনিধি

Please follow and like us: