ডোমারে সড়ক দুর্ঘটনায় কিশোর নিহত

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ- নীলফামারীর ডোমারে সড়ক দুর্ঘটনায় আল-মামুন(১৫)নামের এক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত আল-মামুন পাশ্ববর্তী দেবীগঞ্জ উপজেলার চিলাহাটি ইউনিয়নের দবিরপাড়া গ্রামের আবু শামার ছেলে।

গতকাল বুধবার সন্ধা ৭টার দিকে ডোমার-চিলাহাটি সড়কের কাজীর হাট ঝাড়পাড়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়,ওই কিশোর স্থানীয় কাজিরহাট বাজার থেকে বাই-সাইকেলে বাড়ী ফেরার পথে ঝাড়পাড়া নামক এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইট বোঝাই ট্রাক্টরের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ডোমার থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আজম হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় ঘাতক ট্রাক্টরটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

