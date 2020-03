নবীনদের বরণ করলো রাবি ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স বিভাগ

রাবি প্রতিনিধি:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) নবীনদের বরণ ও প্রবীণদের বিদায় দিলম্যাটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। বুধবার বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (টিএসসিসি) মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী মো. জাকারিয়া।

বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড.জিএম শফিউর রহমানের সভাপতিত্বে উপ-উপাচার্যপ্রফেসর জাকারিয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যেবলেন,মানুষ ব্যর্থ হয়ে জন্ম নেয় না। ব্যর্থতাই মানুষের সফলতার দ্বার উন্মোচন করে। লাইনের শেষের লোকটিও একসময় সামনে আসে। তোমরা যারা আজ রেজাল্ট খারাপ নিয়ে দুশ্চিতা করছো এবং যারা ফলাফলের দিক থেকে শেষের দিকে আছো।তাদের মনে রাখতে হবে জীবনে সফল হওয়ার জন্য ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হওয়ার দরকার হয় না।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেনবাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি)সদস্য প্রফেসর ড.নূরজাহান বেগম। প্রধান বক্তা ছিলেন পেনিনসুলা গ্রæপের ব্যবস্থাপনা পরিচালকমো.মনোয়ারুল হক।বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকৌশল অনুষদ ডিন প্রফেসর ড. একরামুল হামিদ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ের (রুয়েট) ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড.মিয়া মো.জগলুল শাহাদাতসহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।###

