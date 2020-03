বড়াইগ্রামে মুজিববর্ষ সার্থক করতে ধর্মীয় নেতাদের সাথে মত বিনিময় সভা

অমর ডি কস্তা, নাটোর প্রতিনিধি:

নাটোরের বড়াইগ্রাম পৌরসভার সর্বত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ ২০২০) যথাযথ মর্যাদায় পালন ও সার্থক করার লক্ষে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে বনপাড়া পৌরসভা সম্মেলন কক্ষে পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেয়র কেএম জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভায় স্থানীয় খতিব, ইমাম, পুরোহিত ও পাল-পুরোহিত অংশ নেয়। সভায় অন্যদের মধ্যে আলোচনা করেন, পৌর ইমাম কল্যাণ সমিতির সাধারন সম্পাদক মওলানা আব্দুল মান্নান, বনপাড়া ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মপল্লীর প্রধান পাল-পুরোহিত ফাদার বিকাশ হিউবার্ট রীবেরু ও সেন্ট যোশেফস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার ড. ডমিনিক গমেজ, পুরোহিত বিকাশ চন্দ্র সাহা ও কাউন্সিলর গন। সভায় মুজিব বর্ষ পালন উপলক্ষে আন্ত:ধর্মীয় সম্মেলন ও অন্যান্য কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

