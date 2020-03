রাবিতে আরবি বিভাগের এলামনাই সম্মিলন শুরু বৃহষ্পতিবার

রাবি প্রতিনিধি:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবি এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের (রুআ) প্রথম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল বৃহষ্পতিবার থেকে। দুই দিনব্যাপী এই সম্মিলন চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। বুধবার সকালে আরবি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজাম উদ্দীন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, সম্মিলনে প্রধান অতিথি থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এম আব্দুস সোবহান, এলামনাই বক্তা থাকবেন ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ, বিশেষ অতিথি থাকবেন রাবি প্রোভিসি অধ্যাপক ড. আনন্দ কুমার সাহা, অধ্যাপক ড. চৌধুরী মো. জাকারিয়া, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ফজলুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আরবি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজাম উদ্দীন।

দুই দিনব্যাপী এই সম্মিলনের প্রথম দিন বৃহষ্পতিবার বিকেলে এলামনাই মঞ্চে পিঠা চক্র, পরিচয় পর্ব ও পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার সকাল ৯টায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, পতাকা উত্তোলন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অ্যাকাডেমিক ভবনের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হবে। পরে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে আলোচনা সভা, অ্যালামনাই কমিটি গঠন, স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে সম্মিলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।###