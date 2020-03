হালুয়াঘাটে নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দেওয়ান নাঈম,হালুয়াঘাট প্রতিনিধি:

“ প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ থেকে জয়িতা মার্কেটের সামনে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিম,সহকারী কমিশনার(ভূমি) তানভীর আহমেদ,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ঝর্ণা ঘোষ,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সৈয়দা নাসরীনা পারভীন,উপজেলা মহিলা পরিষদের সভানেত্রী লুৎফুন্নাহার কবির, উপজেলা তথ্য কর্মকর্তা রাফিজা আক্তার বিউটি,গণমাধ্যম কর্মী সহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকার নারী এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।এ সময় বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার সমতার ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে। বিভিন্ন সরকারী অফিসসহ বিভিন্ন অফিসে তারা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছে। তাই নারীদের সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহŸান এবং সেই সাথে আগামী ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে পালনের জন্য সকলের প্রতি আহŸান জানান বক্তারা।

