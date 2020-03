আওয়ামীলীগের প্রার্থীকে গালিগালাজ ও হত্যার হুমকি দেওয়ায় পলাশবাড়ীতে বিএনপির অস্থায়ী অফিসের আসবাসপত্র ভাংচুর।

বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

গাইবান্ধা ৩ আসনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী এ্যাড. উম্মে কুলসুম স্মৃতিকে গালিগালাজ ও হত্যার হুমকি দেওয়ায় পলাশবাড়ীতে বিএনপির অস্থায়ী অফিসের আসবাসপত্র ভাংচুর করেছে আওয়ামীলীগের উত্তেজিত দলীয় নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় বিএনপি অফিসের দুই কর্মচারী ও নির্বাচনী প্রচারের কাজে ব্যবহৃত ভ্যানের চালকসহ ৩ জন আহত হয়েছেন বলে দাবী করেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। এঘটনার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোড়দার করেছে পলাশবাড়ী থানা পুলিশ।

আজ ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নের সাবদিন গ্রামে নয়াপাড়ায় আওয়ামীলীগ প্রার্থী এ্যাড.উম্মে কুলসুম স্মৃতি দলীয় নেতাদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচারনায় গণসংযোগকালে পুর্ব হতে বিএনপি নির্বাচনী অনুষ্টানের খাবার আয়োজন করা বাড়ীতে বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে মনে করে প্রবেশ করেন। এসময় উক্ত বাড়ীতে নির্বাচনী প্রচারণায় নৌকা মার্কায় ভোট প্রার্থনাকালে এ গ্রামের রফিকুলের ছেলে রতন ও ঘটক রাজ্জাকের ছেলে সিদ্দিকুল,বনিচ উদ্দিনের ছেলে সেলিম ,পৌর বিএনপির আহবায়ক আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ ও গলা কেটে হত্যার হুমকি দিলে আওয়ামীলীগের দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে উভয় পক্ষে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মাঝে উত্তেজনা বাড়তে থাকে এরপরে থানা পুলিশের উপস্থিতিতে সেখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পরে এঘটনাকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগ প্রার্থীর উপর হামলা ও অবরুদ্ধ হওয়ার এ খবর ছড়িয়ে পড়লে রাত ৯ টার সময় আওয়ামীলীগের উত্তেজিত নেতাকর্মীরা পলাশবাড়ী পৌর শহরের মাইক্রোবাস ষ্ট্যান্ড এলাকায় বিএনপির প্রার্থী ডা.মইনুল হাসান সাদিকের বাসা যা বর্তমানে পলাশবাড়ী বিএনপির অস্থায়ী অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ অফিসের চেয়ার টেবিল ও অফিসের আসবাসপত্র ভাংচুর করেছে বলে দাবী করে বিএনপি নেতাকর্মীরা। এঘটনায় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে উভয়পক্ষকে হটিয়ে দেয়।

পরে বিএনপি অফিসে উপস্থিত হয়ে পলাশবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান বিএনপি প্রার্থী ডা.মইনুল হাসান সাদিককে আইনি সহায়তা দেওয়ায় আশ্বাস প্রদান করে। সেই সঙ্গে দলীয় নেতাকর্মীদের উশৃংখলতা পরিহার করার জন্য আহবান জানান। এসময় তিনি স্বাভাবিক নির্বাচনী প্রচার প্রচারনা অন্যান্য প্রার্থীদের ন্যায় পুলিশের সার্বিক সহযোগীতা কথা উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে বিএনপি প্রার্থী ডা.মইনুল হাসান সাদিক সাংবাদিকদের বলেন, অন্যায়ভাবে হামলা চালিয়ে অফিসের আসবাসপত্র ভাংচুর ও আমার কর্মচারিদের আহত করেছে। আমরা আইনের আশ্রয় নিবো। এবং ক্ষমতাসীন দল আমাদের জয় নিশ্চিত জেনে এসব হামলা করছে। তিনি আরো বলেন আওয়ামীলীগের লোকজন যতচেষ্টাই করুক শেষ পর্যন্ত আমরা নির্বাচনী মাঠে থাকবো।

আওয়ামীলীগের প্রার্থী এ্যাড.উম্মে কুলসুম স্মৃতি সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে বলেন , নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার সময় বিএনপির নেতাকর্মীরা আমাকে গালিগালজ করা ছাড়াও গলাকেটে হত্যার হুমকিদেয় আমার সামনে নেতাকর্মীদের উপর হামলা করে । তারা নির্বাচন কে বানচাল করতে এখন নিজের ঘর নিজেরাই ভেঙ্গে নিজেদের অপরাধ ঢাকতে আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের দোষারোপ করছে। আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা বিএনপি অফিসে যায়নি বা কোন ভাংচুর করেনি।

পলাশবাড়ী থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান জানান,বর্তমানে পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনার পর হতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তবে এঘটনায় থানায় কোন অভিযোগ কোন পক্ষ হতে এ পর্যন্ত দেয়নি