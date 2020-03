জেনে নিন অধিক সহবাস করলে কি ক্ষতি হয়

মাত্রাতিরিক্ত কোনো জিনিসই ভালো না। সহবাস করার ক্ষেত্রে ও তেমন। আবে হায়াতও অধিক পান করা ভালো নয়, অন্যথায় এটা বিষ হয়ে যায়। অতিরিক্ত কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক বর্ণিত মহব্বতই প্রশংসা যোগ্য।

সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই মধ্যম্পন্থা অবলম্বন করা চাই। বিশেষ করে সুস্বাদু ও মজাদার বস্তু খাওয়ার মাঝে কখনোই অতিরিক্ত করা ঠিক নয়। অধিক সহবাসের কারণে গর্ভধারণের শক্তিও হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা অধিক সহবাসে পুরুষের বীর্য ও মহিলার ধাতু পাতলা হয়ে যায়। যুবক-যুবতীরা তাদের যৌবনকালে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করে দিওয়ানা হয়ে সহবাসের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে অমূল্য সম্পদ বীর্যকে নষ্ট করে ফেলে। তাদের খেয়ালই নেই যে, এক ফোটা বীর্য সত্তুর ফোটা রক্তের নির্যাস । এক ফোটা বীর্য উৎপাদন হতে সত্তর ফোটা রক্ত ব্যয় হয়। এই দামী জিনিসকে মাত্রাতিরিক্ত সহবাস করে নষ্ট করে দিচ্ছে। এক সময় তাদের অবস্থা এমন হয় যে, মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে হবে।

অবশেষে কোনোভাবে সহবাসের জন্য বিভিন্ন হেকিম-ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন হয়ে ওষুধের মাধ্যমে সহবাস করতে হবে। অথচ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সহবাস করলে তাকে এসব জ্বালা সহ্য করতে হবে না । নিজেকে ধিক্কার ও দিতে হবে না কোনো দিন।