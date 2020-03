পবিপ্রবি’র সেকশন অফিসার শাহাদাৎবরখাস্ত

মো: সুমন মৃধা দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি\ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষর জালিয়াতি করেভ‚ঁয়া নিয়োগ পত্রে চাকুরী দেয়ার নামেলক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎকারী সেই সেকশন অফিসার কে.এম শাহাদাৎ হোসেন ওরফে নান্টু মিয়াকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

পবিপ্রবি’র কর্মচারীর সাধারন আচরণ ও শৃঙ্খলা বিধান ৩(আ)(ঘ) ধারা ও সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(৩) (ঘ) ধারায় চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গত বুধবার (৪ মার্চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত স্বাক্ষরিত এক আদেশে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সেকশন অফিসার কে.এম শাহাদাৎ হোসেনকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়।

চাকুরী চ্যুৎ সেকশন অফিসার কে.এম শাহাদাৎ হোসেন পবিপ্রবি’র কৃষি খামার বিভাগের মাষ্টাররোল শ্রমিক পদে উম্মে কুলসুম স্বামী মো. কামাল হোসেন সিকদার, হাল সাং হেতালিয়া বাঁধঘাট, পটুয়াখালী, বনি আমীন রনি পিতা- মো: ওমর ফারুক, মুক্তিযোদ্ধা সড়ক, পটুয়াখালীসহ অন্তত: ৭/জন চাকুরী প্রত্যাশীকে ভ‚ঁয়া নিয়োগ পত্রে চাকুরী দেয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ ও প্রতারণা করে। প্রতারণার শিকার চাকুরী প্রত্যাশী উম্মে কুলসুম ও বনি আমীন গত ফেব্রæয়ারী মাসে টাকা ফেরত ও প্রতারকের শাস্তি চেয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিষ্টারের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষ বিগত ১৯ ফেব্রæয়ারি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে জাল-জালিয়াতি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে চাকুরী দেয়ার নামে নগদ অর্থ আত্মসাৎ ও প্রতারণা প্রাথমিক ভাবে প্রমানীত হওয়ায় গত ১৮ আগস্ট২০১৯ ইং তারিখের এক আদেশে কেন্দ্রীয় গ্রন্থগারের সেকশন অফিসার কে.এম শাহাদাৎ হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা বিধি ১(গ) এবং দন্ডের ভিত্তি ২(খ) (ঙ) ও (চ) ধারার অপরাধে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত, বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। বিভাগীয় মামলায় কেএম শাহাদাৎ হোসেনের দাখিলকৃত জবাব এবং তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানীত হওয়ায় রিজেন্ট রোর্ডের ৪৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে (কেএম শাহাদাৎ হোসেন) চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

পবিপ্রবি’র রেজিষ্ট্রার প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত অভিযুক্ত সেকশন অফিসার শাহাদাৎ হোসেন চাকুরী থেকে বরখাস্তের সত্যতা নিশ্চিৎ করেছেন।

গত ২১ আগষ্ট ২০১৯ ইং তারিখে দৈনিক দেশ দেশরূপান্তরে ‘চাকুরী ওেয়ার নামে টাকা আত্মসাৎ-পবিপ্রবির কর্মকর্তা বরখাস্ত’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

