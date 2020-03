রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই চলছে হাইড্রোলিক ট্রাক!

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভ‚ঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের ভ‚ঞাপুরে রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই বেপরোয়াভাবে চলাচল করছে শতাধিক হাইড্রোলিক ট্রাক। ফলে প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনায় পঙ্গুবরণসহ প্রাণঘাতির ঘটনা ঘটছে। দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে এসব পরিবহন বেপরোয়াভাবে চলাচল করলেও আইনগত কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার গোবিন্দাসীর জিগাতলা হতে বঙ্গবন্ধু সেতুপূর্ব সিরাজকান্দি ও কালিহাতী উপজেলার জোকারচর, পুংলি পর্যন্ত অসংখ্য বালু ঘাট হতে বালু পরিবহন করে বিভিন্নস্থানে যাতায়াত করছে। এতে গ্রামীণ রাস্তাগুলোতে ওভার লোড হয়ে বালুবাহি হাইড্রোলিক ট্রাক চলাচল করায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন বিহীন এসব ট্রাকগুলোর চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।

জানা গেছে, বছরখানেক আগে ভ‚ঞাপুর-তারাকান্দি সড়কের ভ‚ঞাপুর বাজার সড়কে রেজিস্ট্রেশন বিহীন একটি হাইড্রোলিক ট্রাক পথচারী এক নারীকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। সম্প্রতি ভ‚ঞাপুর-বঙ্গবন্ধুপূর্ব সড়কের খুপিবাড়ি এলাকায় বালুবাহী দুইটি হাইড্রোলিকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। এ ঘটনায় ট্রাক চালক ছাব্বিশা গ্রামের টনি পঙ্গুত্ববরণ করেন। বর্তমানে তার পরিবারের লোকজন অসহায় জীবন-যাপন করছে। এতে সেখানে থাকা আরেকজন পথচারী ভাদুরীচর গ্রামের আব্দুর বারীর একটি পাঁ ভেঙে পঙ্গু হয়ে ঘরে পড়ে রয়েছে। গত সপ্তাহে ভ‚ঞাপুর-টাঙ্গাইল সড়কের শিয়ালকোল বাজারে জাহাঙ্গীর নামের এক পথচারীকে হাইড্রোলিকের একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তার বুকের পাজর ভেঙে যাওয়ায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।

উপজেলা ট্রাক শ্রমিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাইনুল ইসলাম তালকুদার বলেন, দশ চাঁকার হাইড্রোলিকের অধিকাংশ ট্রাক বাইরে থেকে এসে ভ‚ঞাপুরে চলাচল করছে। ট্রাকের রেজিস্ট্রেশন না থাকার বিষয়টি প্রশাসন দেখভাল করে। এতে শ্রমিক সংগঠনের কোন দায় নেই। ভ‚ঞাপুর শ্রমিক সমিতিতে ২০/২৫টি ট্রাক অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। বাকিগুলো এখনও সমিতিতে অর্ন্তভুক্ত হয় নাই।

উপজেলা এলজিইডি কর্মকর্তা আলী আকবর খান বলেন, দশ চাঁকার গাড়িগুলো বন্ধ করা প্রয়োজন। এই ট্রাকগুলোর কারণে উপজেলার বিভিন্ন রাস্তা অধিক ওজনের কারণে অল্পদিনেই নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ইউপি চেয়ারম্যান রাস্তা নষ্টের জন্য হাইড্রোলিক ট্রাকগুলোকে দায়ী করে অভিযোগ দিয়েছেন। এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে।

ভ‚ঞাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. রাশিদুল ইসলাম জানান, রেজিস্ট্রেশন বিহীন এসব ট্রাকগুলোর বিষয়ে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ দেখভাল করে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে হাইড্রোলিক ট্রাকগুলোর বিষয়ে অতিদ্রæত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

টাঙ্গাইল ট্রাফিক পুলিশের (প্রশাসন) ইনচার্জ মো. রফিকুল ইসলাম সরকার বলেন, রেজিস্ট্রেশন বিহীন কোন ট্রাক মহাসড়ক বা আঞ্চলিক সড়কে চলাচল করতে পারবে না। ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়ের এলেঙ্গাতে ট্রাফিক পুলিশ নিয়মিত তদারকি করছে। ভ‚ঞাপুর থানায় কোন ট্রাফিক পুলিশ নেই। তবে অতিদ্রæতই ওই সব নম্বরবিহীন ট্রাকগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

