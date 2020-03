শারীরিক মিলনে কি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়?

শারীরিক মিলনের বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা আছে এই বিষয়ে আমরা অবগত। শারীরিক মিলনে বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা মধ্যে একটি বিশেষ উপকারিতা হল ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। সত্যিই এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

সাইকোলজিস্টরা বলেন, ‘অ্যান ওরগ্যাজম এ ডে কিপস্ দ্যা ডক্টর অ্যাওয়ে’। তাঁরা বলছেন ভাল খাবার খাওয়ার পাশাপাশি সুস্থ্য থাকতে রোজ সেক্স বা শারীরিক মিলনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। যেমন আমরা রোজ দাঁত মাজি বা স্নান করি ঠিক সেই রকম রোজ সেক্স বা শারীরিক মিলনে লিপ্ত হওয়া উচিত। এর ফলে মন ভাল থাকার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ও ভালো থাকে। শুধু তাই নয় ত্বক যদি চকচকে ও উজ্জ্বল করতে চান তার জন্যেও রোজ সেক্স করতে হবে। শারীরিক মিলন ত্বকের যে ধরনের উপকার করে এ সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত জেনে নিন।

শারীরিক মিলনে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়:

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সেক্স মহৌষধির কাজ করে। নিয়মিত শারীরিক মিলনে আবদ্ধ হলে রক্ত চলাচল বেড়ে যায় ফলে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আর আপনার ত্বক হয়ে ওঠে আরো বেশি উজ্জ্বল। শুধুমাত্র উজ্জ্বল ত্বক নয়, সেক্স করার ফলে শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায় আর আপনার ঠোঁট করে তলে আরও বেশি নরম ও সুন্দর।

প্রতিদিন শারীরিক মিলনে আবদ্ধ হলে স্কিন পরিষ্কার করার দরকার নেই। বেশীরভাগ সময় সেক্স করার সময় প্রচুর ঘাম হয়। আর এতেই আপনার ত্বক পেয়ে যায় একটা ফ্রি ফেসিয়াল। ঘাম হওয়ার ফলে আপনার স্কিন পোরে জমে থাকা ময়লা বাইরে বেড়িয়ে আসে,যার ফলে নতুন আর মুখ পরিষ্কার করার দরকার হয় না।

শারীরিক মিলন ব্রণ দূর করে:

নিয়মিত শারীরিক মিলন করার ফলে আপনার হরমোন লেভেল কন্ট্রোলে থাকে। যার ফলে মুখে ব্রণ আসে না। আআপনি পাবেন পরিষ্কার উজ্জ্বল ত্বক আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল।

সেক্স বলিরেখা দূর করে:

বয়সের চাপ সবার প্রথমে মুখের চামড়ায় পড়ে। তাই যদি ইয়াং থাকতে চান তা হলে রোজ সেক্স করা কিন্তু মাস্ট। সেক্স করার সময় আপনার শরীরে কোলাজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়। আর এই কারণে মুখের চামড়া থাকে টানটান। তাই সহজে মুখে বলিরেখা পড়ে না।

সহবাস ত্বক রাখে কোমল ও নরম:

মহিলাদের মেনোপোজ হওয়ার পর স্কিন ক্রমশ ড্রাই হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুখের চামড়া সব থেকে শুষ্ক লাগে। অনেকেই ভাবেন মেনোপোজ হয়ে গেলে শারীরিক মিলনের চাহিদা কমে যায়। এই ধারনা পুরোটাই ভুল। বরঞ্চ ডাক্তাররা এই সময়তেও নিয়মিত শারীরিক মিলনে লিপ্ত হতে বলেন কারণ এর ফলে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে যায়। যা আপনাত ত্বককে করে তুলবে আরো বেশি কোমল ও নরম।