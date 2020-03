শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে ………এমপি জিন্নাহ্

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ্ বলেছেন, কমলমতি শিক্ষার্থীরাই আগামীর বাংলাদেশ গড়বে, পাশাপাশি ছেলে মেয়েদেরকে আধুনিক ও সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে তবেই শিক্ষার্থীরা মেধাবী হিসাবে গড়ে উঠে দেশ গঠনে মনোনিবেশ করতে পারবে। তিনি গত বৃহস্পতিবার বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের গুজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মুজিববর্ষ পালন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। বগুড়া প্রেসক্লাবে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বিদ্যালয়ের সভাপতি সাজেদুর রহমান সিজু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথি’র বক্তব্য রাখেন শিবগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ফিরোজ আহম্মেদ রিজু, শিবগঞ্জ পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক, শিবগঞ্জ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিজ্জাকুল ইসলাম রাজু। এসময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি নেতা শামছুল ইসলাম তালুকদার, ইউপি চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা তোফায়েল আহম্মেদ সাবু, উপজেলা যুব সংহতির আহŸায়ক হুসাইন শরিফ সঞ্চয়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, এমপি পুত্র তাজবীদ শরীফ সাম্য, আওয়ামীলীগ নেতা আবু জাফর মন্ডল, যুবলীগ নেতা শাফিউল ইসলাম শাফী, অভিভাবক সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম, ফিরোজ আহমেদ, রুহুল আমীন, আবু হাসান দুলা, মহিলা সদস্য আঙ্গূরা বেগম, সহকারী প্রধান শিক্ষক তফিজার রহমান তাজু, সহকারী শিক্ষক শাহিন আলম, মাহমুদুল হাসান, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। পরে প্রধান অতিথিসহ অতিথিবৃন্দকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে প্রধান অতিথি মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করেন। এর আগে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রীক ডিসপ্লে প্রদর্শন করেন।

জিএম মিজান

শিবগঞ্জ বগুড়া প্রতিনিধি