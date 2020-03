সন্তান জন্ম দেওয়ার পর সেক্স লাইফ আরও রোমাঞ্চকর হয়!

সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর দম্পতির সেক্স লাইফ আগের থেকেও বেশি রোমাঞ্চকর হয়, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। সন্তান জন্ম দেওয়ার পর সেক্স লাইফ আরও রোমাঞ্চকর হয় সমীক্ষা এবং গবেষণার পর তাঁরা এমনই তথ্য পেয়েছেন।

একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল ১১১৮ দম্পতিকে নিয়ে। সমীক্ষা এবং পরীক্ষার পর ৯৪ শতাংশ পুরুষ এবং তাঁদের স্ত্রীরা বলেছেন, মাস কয়েকের দূরত্ব পরবর্তীকালে তাঁদের যৌন সম্পর্ক ভালো রেখেছে। তাঁরা তাঁদের যৌনজীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। এদের মধ্যে আবার ৬০ শতাংশ স্বামী-স্ত্রী বলেছেন, যে তাঁরা এখন সেক্স লাইফে আগের থেকেও বেশি উত্তেজনা এবং প্যানশন অনুভব করছেন।

বেশিরভাগ মহিলাই মনে করেন, বাচ্চার জন্ম দেওয়ার পর, তাঁদের স্বামীরা বোধহয় আর আগের মতো তাঁদের স্ত্রীদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন না। কিন্তু এমনটা মোটেই বাস্তব নয়। চ্যানেল মামের প্রতিষ্ঠাতা সিওভান ফ্রেগার্ড বলেছেন, ‘মহিলাদের সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর চিন্তার কোনও কারণ নেই যে, তাঁদের প্রতি তাঁদের স্বামীরা আর আগের মতো আকৃষ্ট হবেন না। বরং, এক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন স্ত্রীর সঙ্গে যেহেতু সেক্স লাইফ উপভোগ করা যায় না, তাই স্বামীরা বা সঙ্গীরা আগের থেকেও বেশি প্যাশন নিয়ে দুজনের যৌনজীবন উপভোগ করেন।’