সমাজকে নারী-পুরুষের সমতার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব নারীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ ০৬ মার্চ’২০২০। গ্রীণ বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের উদ্যোগে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ‘‘প্রজন্ম হউক সমতার: সকল নারীর অধিকার’’ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও র‌্যালী অনুষ্ঠিত।

দীর্ঘ ও অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারীসমাজ ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে; নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা খুবই কম। ফলে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও অভিযুক্তদের দায়মুক্তির কারণে সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। নাগরিক হিসেবে পুরুষের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও নারীরা অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন; নারী সহিংস অপরাধের শিকার হলে তার যথাযথ প্রতিকার পাওয়ার আইনি বিধান ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ধর্ষণ থেকে শুরু করে অন্যান্য সহিংসতার শিকার নারীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়নি।

নারীর নিরাপত্তার অবস্থা যখন এমন হতাশাব্যঞ্জক, তখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসহ নানা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে এটা সার্বিক বিবেচনায় কতটা অগ্রগতি, তা ভেবে দেখার বিষয়। তা ছাড়া অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বৈষম্য এখনো রয়ে গেছে পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনে। নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। নারী এবং মেয়েদের প্রতি সহিংসতার অবসান না হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন বা পূরণ করা কখনোই সম্ভব নয়।

গ্রীণ বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি সুলতানা বেগম এর সভাপতিত্বে মাববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইলিয়াস, যুগ্ম সম্পাদক খাদিজা রহমান, সহ-সভাপতি সুইটি বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ফরিদ উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মাখরুকা আক্তার, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কৈকেয়ী ব্যানার্জী, নারী বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদা আক্তার ইতি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক রোজিনা আক্তার সুমি, দপ্তর সম্পাদক রাবেয়া ইসলাম, কার্যকরী সদস্য সুফিয়া বেগম, আহম্মদ ফ্যাশন্স শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর রউফ, মোঃ নাসির, প্রমুখ।

অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসাইন, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরি সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশ এর সভাপতি মাহতাব উদ্দিন সহিদ, নাগরিক পরিষদের আহ্বায়ক সামছুদ্দিন।

বক্তাগণ নারী দিবসের মানববন্ধনে নি¤েœাক্ত দাবী উত্থাপন করেন:

১. আইএলও কনভেনশন-১০২, ১৮৯ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষর কর;

২. সরকারী সেক্টরের ন্যায় অন্যান্য সেক্টরেও মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস ঘোষণা কর;

৩. সকল নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নিশ্চিত কর।

৪. কর্মস্থলে নারী শ্রমিকদের জন্য স্যানেটারী ন্যাপকিনের ব্যবস্থা কর।

৫. নারীর সামাজিক মর্যাদা ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত কর।

৬. প্রত্যেক কারখানায় ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা কর।

৭. বয়স্ক নারী শ্রমিকদের পুন:বাসনের ব্যবস্থা কর।

৮. পারিবারিক, রাষ্ট্র, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে নারীরি সম-অধিকার নিশ্চিত কর।

মানববন্ধন শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালী প্রেসক্লাব, হাইকোর্ট কদম ফোয়ারা হয়ে তোপখানা রোড প্রদক্ষিন করে পল্টন মোড়ে শেষ হয়।

বার্তা প্রেরক

(মাকসুদা আক্তার ইতি)

নারী বিষয়ক সম্পাদক