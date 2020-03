সপ্তাহে কতবার সহবাস করা উচিত? রোজ, একদিন অন্তর নাকি শুধুমাত্র সপ্তাহ শেষে? সম্প্রতি আমেরিকান জার্নাল অফ কার্ডিওলজি তে প্রকাশ হয়েছে একটি আর্টিকেল। সেখান থেকে জানা যাচ্ছে যে সব পুরুষেরা সপ্তাহে দু’বার সহবাস করেছেন তাঁদের হার্ট যারা একবারও সহবাস করেন নি তাদের থেকে অনেকটা ভালো। তাই কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ রুখতে পুরুষদের সক্রিয় সহবাস লাইফ থাকা উচিত।

