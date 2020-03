ঐতহিাসকি ৭ই র্মাচ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতকিৃততিে শ্রদ্ধা নবিদেন করছেে বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরষিদ

চৌধুরী তানভীর আহম্মদে, ঢাকাঃ ঐতহিাসকি ৭ই র্মাচ উপলক্ষে শনবিার সকাল ৯টায় ধানমন্ড-ি৩২-এ হাজার বছররে শ্রষ্ঠে বাঙ্গালী, স্বাধীন বাংলার স্থপত,ি জাতরি জনক বঙ্গবন্ধু শখে মুজবিুর রহমানরে প্রতকিৃততিে পুষ্পস্তবক র্অপণ করে শ্রদ্ধা নবিদেন করছেে বঙ্গবন্ধুর আর্দশে বশ্বিাসী বাংলাদশেরে আইন শক্ষর্িাথীদরে র্সববৃহত সংগঠন বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরষিদ।

প্রেস রিলিজ—

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ

চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ, ঢাকাঃ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে শনিবার সকাল ৯টায় ধানমন্ডি-৩২-এ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীন বাংলার স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী বাংলাদেশের আইন শিক্ষার্থীদের সর্ববৃহত সংগঠন বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ।

সংগঠনের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ কেন্দ্রীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ শহীদুল ইসলাম টিটুর দিকনির্দেশনায় সংগঠনের সাধারন সম্পাদক এডভোকেট মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী বাবুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সংসদ, ঢাকা মহানগর উত্তর, দক্ষিন সহ বিভিন্ন ইউনিটের শতাধিক নেতৃবৃন্দ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্বাঞ্জলি অর্পন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ, শরিফ আকবর লিমন, ত্রান বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান ভুঁইয়া, চৌধুরী ব্রেলভীর আহম্মেদ, ঢাকা মহানগর দক্ষিনের মাবুবুর রহমান, আদিল হোসেন তালুকদার, রোকেয়া সুলতানা, হাবিবুল্লাহ বাহার, রাকিবুল ইসলাম মুন্সি, রাসেল, রাব্বি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও সংগঠনের সভাপতি এ্যাডভোকেট মোঃ শহীদুল ইসলাম টিটু এবং সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী বাবুর দিকনির্দেশনায় রাজধানীর বাহিরে চাঁদপুর জেলা, টাঙ্গাইল জেলা, সিরাজগঞ্জ জেলা, বগুড়া জেলা, পটুয়াখালী জেলা, চট্টগ্রামের সকল কমিটি, ময়মনসিংহ, যশোর, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ সহ বিভিন্ন ইউনিট ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে আলোচনা সভা সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করেছে।