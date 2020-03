ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে বিরামপুরে লাখো মানুষের কন্ঠে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

বিরামপুর প্রতিনিধি–মোঃ রেজওয়ান আলী-দিনাজপুরের বিরামপুরে উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে একযোগে সারাদেশের সাথে বিরামপুরে লাখো মানুষের কন্ঠে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষন পাঠ করা হয়েছে।

এই বিশাল আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দিনাজপুর-৬ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ শিবলী সাদিক,এম,পি,শনিবার ৭ই মার্চ ২০২০ইং সকাল হইতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দরা এবং সরকার পন্থী সমর্থিত জনসাধারণ বিরামপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সমবেত হন। বেলা ১১ ঘটিকার সময় জাতীয় সঙ্গীতের পরপরই লাখো জনতার কণ্ঠে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষন সমবেত কন্ঠে পাঠ করা হয়।উক্ত সময় বিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ তৌহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

অএ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান খায়রুল আলম রাজু, ভাইস চেয়ারম্যান মেজবাউল ইসলাম, থানা অফিসার ইনচার্জ মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি শিবেশ কুন্ডু, নাড়ু গোপাল কুন্ডু, দিলীপ কুন্ডু, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক মাস্টার, অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন, শিশির কুমার সরকার, উপাধ্যক্ষ অদ্বৈত্য কুমার, মেসবাউল হক, প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, আরমান হোসেন এবং উপজেলার সকল সাংবাদিক গণ প্রমূখ।

