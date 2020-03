করোনাভাইরা’স থেকে মুক্তির জন্য শুক্রবার সারাদেশে মসজিদে-মসজিদে বিশেষ দোয়া

নিউজ ডেস্ক : বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে করোনা ভাইরা’স। দিনদিন এই ভাইরা’সে মৃ’তের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এখন পর্যন্ত এই ভাইরা’সে মৃ’ত্যু হয়েছে ৩ হাজার ২৮৫ জনের। বিভিন্ন দেশে ৯৫ হাজার ৪৮১ জন এ ভাইরা’সে আ’ক্রা’ন্ত হয়েছে। এছাড়া চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৩ হাজার ৬৮৮ জন।

এমতাবস্তায়, এই ভাইরা’স থেকে মুক্তির জন্য শুক্রবার মসজিদে মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইফা)।

জানা যায়, শুধু চীনের মূল ভূখণ্ডেই আ’ক্রা’ন্তের সংখ্যা ৮০ হাজার ৪৩০ এবং মৃ’ত্যু হয়েছে ৩ হাজার ১২ জনের। চীনের বাইরে সবচেয়ে বেশি আ’ক্রা’ন্তের সংখ্যা দক্ষিণ কোরিয়ায়। সেখানে এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৭৬৬ জন এ ভাইরা’সে আ’ক্রা’ন্ত হয়েছে এবং মা’রা গেছে ৩৫ জন।

চীনের বাইরে সবচেয়ে বেশি মৃ’ত্যুর ঘটনা ঘটে ইতালিতে। সেখানে এখন পর্যন্ত এ ভাইরা’সে আ’ক্রা’ন্তের সংখ্যা ৩ হাজার ৮৯ এবং মৃ’ত্যু হয়েছে ১০৭ জনের। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ই’রানেও এ ভাইরা’সের প্র’কোপ দ্রু’ত ছ’ড়িয়ে পড়ছে।

এদিকে, শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিশ্বজুড়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা জা’রি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। প্রতিটি দেশকে এই মু’হূ’র্তে সাধ্যমতো সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে সতর্কবার্তায়।