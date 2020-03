তরুন শিল্পীর মুজিববর্ষের গান নিয়ে তোলপাড়

বরিশাল ব্যুরো \ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিন আগামী ১৭ মার্চ থেকে সরকারীভাবে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে মুজিববর্ষের ক্ষণ-গণনা। মুজিববর্ষ উদ্যাপনে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, ত্যাগ, অবদান ও মাহাত্ম্যকে সময়োপোযোগী করে তুলে ধরতে “মুজিব বর্ষের গান” নামের একটি নতুন গান ইতোমধ্যে ইউটিউবে ছড়িয়ে পরেছে।

তরুন শিল্পীর কথা, সুর ও কন্ঠে গাওয়া হৃদয়স্পর্শ করা ওই গান নিয়ে ইতোমধ্যে বরিশালসহ গোটা দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। প্রশংসার সাগরে ভাসছেন গানের শিল্পী তরুন চক্রবর্তী। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তরুন চক্রবর্তীর গাওয়া মুজিববর্ষের গানে মনমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করছেন শিক্ষার্থীরা।

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার বাটাজোর ইউনিয়নের অজপাড়া গাঁ ঘেয়াঘাট গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক তারক চন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র তরুন চক্রবর্তীর লেখা মুজিববর্ষের এ গানটিতে তিনি নিজেই সুর করে ও কন্ঠ দিয়ে স্টুডিওতে রেকডিং করেছেন। তার এ মুজিববর্ষের গানটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই সে (তরুন চক্রবর্তী) নিজেকে গর্বিত বলে মনে করবেন বলে জানিয়েছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই শখের বশে কবিতা, গান ও গল্প লেখাই তরুন চক্রবর্তীর এখন নেশায় পরিনত হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনি প্রায় অর্ধশতাধিক স্বরচিত কবিতা, ৩০টি গান ও অসংখ্য গল্প লিখেছেন। এছাড়াও তিনি (তরুন চক্রবর্তী) ভাস্কর্য ও স্টেচু নির্মান করতে ভালবাসেন। একজন হোমিও চিকিৎসক হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে তিনি গ্রামের অসহায় ও গরীব মানুষকে ফ্রি চিকিৎসা দিয়ে আসছেন।

বহুগুনের অধিকারী তরুন চক্রবর্তী এবার নিজের কথা, সুর ও কণ্ঠ দিয়ে মুজিববর্ষের গান রেকর্ডিং করে তা নিজের ইউটিউব আইডিতে “মুজিববর্ষের গান” নামে প্রকাশ করে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছেন। তার লেখা, সুর ও কণ্ঠ দেয়া গানে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, ত্যাগ, অবদান ও মাহাত্ম্যকে সময়োপোযোগী করে তুলতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। পাঠকদের উদ্দেশ্যে পুরো গানের কথাগুলো তুলে ধরা হলো-

“আজ মুজিবের জন্মদিন বঙ্গবাসীর প্রাণের দিন, জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলা নাচে ধিন তা ধিন, শুভ শুভ শুভদিন আজ মুজিবের জন্মদিন, শুভ শুভ শুভদিন বঙ্গবাসীর প্রাণের দিন। একশ’ বছর আগের মুজিব আজো স্মরণীয়, হাজার বছর পরেও বরে এমন বরনীয়, কোনদিনও শোধ হবেনা জাতির পিতা তোমার ঋণ, শুভ শুভ শুভদিন আজ মুজিবের জন্মদিন, শুভ শুভ শুভদিন বঙ্গবাসীর প্রাণের দিন। বঙ্গমায়ের কোলে যেদিন রাখলো পায়ের পাতা, কেউ বোঝেনি সেই শিশুটিই আনবে স্বাধীনতা, নাচো বঙ্গ সাজো বঙ্গ হোকনা আবার সব রঙিন, শুভ শুভ শুভদিন আজ মুজিবের জন্মদিন, শুভ শুভ শুভদিন বঙ্গবাসীর প্রাণের দিন।

