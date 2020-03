বিরামপুর প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান আলী-দিনাজপুরের বিরামপুরে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি আটক করেছে পুলিশ।

আটককৃত হলেন উপজেলার কুশ্যাখালী (ডাংগা) গ্রামের আঃ গফুর এর ছেলে।

৭ই মার্চ শনিবার দুপুর ১২;৩০ ঘটিকার

সময় তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। বিরামপুর থানার ওসি মনিরুজ্জামান মনির জানান, স্ত্রীকে হত্যার দায়ে সে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটকের পর দুপুরেই দিনাজপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে বিরামপুর থানা সূএ মতে জানা যায়।

