পবিপ্রবিতে ৭ মার্চ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত

মো: সুমন মৃধা, দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি\ পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলায় অবস্থিত পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গতকাল ৭ মার্চ (শনিবার) সকাল সাড়ে ৮ টায় প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ হারুনর রশীদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন, বঙ্গবন্ধু সমন্বয় পরিষদ ও কর্মচারী পরিষদ প্রমুখ। সকাল ৮.৪৫ মি. বিশ^বিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ সংলগ্ন কনফারেন্স কক্ষে রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. স্বদেশ চন্দ্র সামন্ত এর সঞ্চালনায় ও ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর আ. ক. ম মোস্তফা জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি’র বক্তৃতা করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ হারুনর রশীদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, সভাপতি প্রফেসর ড. আবুল কাসেম চৌধুরী, অফিসার্স এসোসিয়েশনের নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন বাদল, কর্মচারী পরিষদের সাবেক সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন পিয়াল প্রমূখ।

মো: সুমন মৃধা

দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি