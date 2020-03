বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণের মঞ্চস্থলে “জয় বাংলা” পরিষদের পুষ্পস্তবক অর্পণ

প্রেস রিলিজ—

চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ, ঢাকাঃ ৭মার্চ জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস পালন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণের মঞ্চস্থলে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) শনিবার সকাল ১০টায় জয় বাংলা পরিষদের আয়োজনে ইঞ্জিনিয়ার ইন্সটিটিউশনের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে ৭মার্চের ভাষণ স্থলে গিয়ে শেষ হয় এবং জয় বাংলা পরিষদ, ড. বশির আহমেদ কলেজ, বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ জাতীয় কমিটির সদস্য খন্দকার মোঃ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন “জয় বাংলা” জাতীয় ¯েøাগান ঘোষনা ও ৭মার্চকে ঐতিহাসিক দিবস ঘোষনার রিট মামলার আবেদনকারী ও আইনজীবী সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাবেক সম্পাদক ড. বশির আহমেদ।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দীন আহম্মেদ, এ্যাডভোকেট জেসমিন সুলতানা, সাউথ এশিয়ান ল’ইয়ার্স ফোরাম (ঝঅখঋ) সুপ্রীম কোর্ট শাখার সভাপতি এ্যাডভোকেট শাহ আলম ইকবাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট মোঃ মনিরুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাবেক সহ-সভাপতি ও কিশোরগঞ্জ জেলা সমিতির আইন সম্পাদক এ্যাডভোকেট আলাউদ্দীন, সাবেক আইন ছাত্র নেতা এ্যাডভোকেট আলহাজ্ব মোঃ জগলুল কবির, বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাধারন সম্পাদক এডভোকেট মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী বাবু।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন এ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান, এ্যাডভোকেট রাশিদা চৌধুরী নিলু, এ্যাডভোকেট আকমল হোসেন হিমেল, এ্যাডভোকেট রায়হান কাওসার, রাকিব আহম্মেদ, বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ, শরিফ আকবর লিমন, ত্রান বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান ভুঁইয়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন স্বপন, উপ-গণ যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক হাসান ইমাম মাসুম, সহ-সম্পাদক বাবলু মোল্লা, ইমাম হাসান ইমন, চৌধুরী ব্রেলভীর আহম্মেদ, ঢাকা মহানগর দক্ষিনের মাবুবুর রহমান, আদিল হোসেন তালুকদার, রোকেয়া সুলতানা, হাবিবুল্লাহ বাহার, রাকিবুল ইসলাম মুন্সি, রাসেল, রাব্বি সহ অন্যান্য আইনজীবীগন, জয় বাংলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।