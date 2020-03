বিভিন্ন সংগঠনের শোক- রাজারহাটে আওয়ামীলীগ নেতা তছলিম উদ্দিন আর নেই

এ.এস লিমন,রাজারহাট(কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি: তাং ০৬-০৩-২০২০ইং।

রাজারহাট উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও কাপড় ব্যবসায়ী তছলিম উদ্দিন সরকার আর নেই ( ইন্না লিল্লা রাজেউন)। তিনি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২ ঘটিকায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৩ পুত্র, ভাই- বোনসহ অসংখ্য আতœীয় – স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের নামাজে জানাযা শুক্রবার বিকাল ৩:৩০ মিনিটে রাজারহাট সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে চাকিরপশার ইউপির খুলিয়াতারী পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে রাজারহাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদ ইকবাল সোহরাওয়ার্দ্দী বাপ্পি, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আবুনুর মোঃ আক্তারুজ্জামান, আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সাহের উদ্দিন ধনী, উপজেলা আওয়ামীলীগের ১নং যুগ্ম সাঃ সম্পাদক সহঃ অধ্যাপক সাজেদুর রহমান মন্ডল চাঁদ, বিশিষ্ট সমাজসেবক বাবু রামজীবন কুন্ডু, সদর ইউপি চেয়ারম্যান মো. এনামুল হক, উপজেলা সদর বণিক সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব আমজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো.আব্দুর রাজ্জাক, প্রেসক্লাব রাজারহাটের সভাপতি এসএ বাবলু, সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রলীগের আহবায়ক আব্দুস ছালাম,যুগ্ন আহবায়ক এন্তাজুল, সুমন কুমার রায় গভীর শোক এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।# (ছবি সংযুক্ত)

Please follow and like us: