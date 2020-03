‘মিস ইউ লট’ বিদায়ী ম্যাচ শেষে ১ জনের কথাই বলে গেলেন মাশরাফি

স্পোর্টস ডেস্ক : আজ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দারুণ এক জয় দিয়ে শেষ হলো বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক মাশরাফির অধ্যায়। এরপর আর দেখা যাবেনা টসের কয়েন হাতে টাইগারদের এই অধিনায়ককে। সিলেটের মাঠে আজকের দারুণ জয়ে বিদায়ের দিনে বন্ধু সাকিবকে সবচেয়ে বেশি মিস করছেন অধিনায়ক মাশরাফি।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জয়ের পর ম্যাচ পরবর্তী অনুষ্ঠানের আগে মাশরাফির অনুভুতি জানতে চায় উপস্হাপক গৌতম ভিমানি। এসময় সাকিবকে মিস করার কথা জানিয়ে দেন মাশরাফি। মাশরাফি বলেন, ”আজকের এই দিনে সবচেয়ে বেশি মিস করছি সাকিব আল হাসানকে। যদি এখানে সাকিব থাকতো তবে আরো ভিন্ন হতে পারতো। মিস ইউ লট সাকিব।”

২০০৯ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছিলেন মাশরাফি। সব মিলিয়ে মাশরাফির নেতৃত্বে ৮৮টি ওয়ানডে খেলেছে বাংলাদেশ। শুক্রবার জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে অধিনায়ক হিসেবে বাংলাদেশকে উপহার দিলেন ৫০তম জয়। বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ ওয়ানডে জয়ের রেকর্ড। প্রথম দফায় ৭ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে ৩টি ওয়ানডেতে জিতিয়েছিলেন বাংলাদেশের সফলতম ওয়ানডে অধিনায়ক।