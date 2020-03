মুজিববর্ষে ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালকদের ভূমিকা শীর্ষক বিভাগীয় সম্মেলণ

বরিশাল ব্যুরো \ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ পালনে ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালকদের ভূমিকা শীর্ষক বিভাগীয় সম্মেলন সাগরকন্যা কুয়াকাটায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে কুয়াকাটার লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে ডিজিটাল সেন্টারের বরিশাল বিভাগীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তা ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক মোঃ মাহতাব আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক আল-মামুন মিয়া, বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক আল মামুন। মুজিববর্ষের প্রস্তুতি সভা শেষে একইদিন সম্মেলণের দ্বিতীয়পর্বে ইউনিয়ন পরিষদে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে উচ্চ আদালতের নির্দেশ কতিপয় জেলা প্রশাসক অমান্য করে নিয়োগ প্রদান করায় প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী জেলা ডিজিটাল সেন্টার পরিচালক ফোরামের সভাপতি নুরুল ইসলাম। উচ্চ আদালতে রীট পিটিশনার জহির মৃধা ও সাইফুল ইসলাম সাজিদের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বরিশাল জেলা সভাপতি শামিম হোসেন, সিরাজগঞ্জ জেলা সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, নড়াইল জেলা কমিটির উপদেষ্টা হোসাইন ইসলাম, গোপালগঞ্জের প্রতিনিধি হাজী রফিকুল ইসলাম, নারায়গঞ্জের কাওসার আহমেদ, ময়মনসিংহের মোবারক হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত কয়েকদিন পূর্বে আদালত অবমাননার মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট চারজনকে উচ্চ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সংশ্লিষ্টরা মার্চ মাসের মধ্যে পিটিশনারদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি আদালতে জানান। এরইমধ্যে উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকা সত্বেও কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক আদালতের নির্দেশ অমান্য করে হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার না দিয়েই নিয়োগ প্রদান করেন। বক্তারা আরও বলেন, নিয়োগ সংশ্লিষ্টরা একদিকে আদালত থেকে সময় নিচ্ছেন অন্যদিকে নিয়োগ কার্যক্রম বলবৎ রেখে আদালত অবমাননা করছেন। উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে নিয়ে পিটিশনারদের নিয়োগ প্রদানের জন্য বক্তারা সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান করেন। একইসাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিববর্ষ পালনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

