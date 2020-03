রাজারহাটে সরকারি প্রা:বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন সভা

এ.এস লিমন,রাজারহাট(কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি: তাং:০৬-০৩-২০২০ইং।

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে সেভ দ্য চিলড্রেন‘হেমপেল ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে’ এম্পাওয়ারিং গার্লস থ্রু এডুকেশন নামের প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফ্রেন্ডশিপ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করছে। রাজারহাট উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৬০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির মেয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা ট্যাবলেটের মাধ্যমে ই- কন্টেন্ট ব্যবহার করে বাংলা, ইংরেজী এবং গণিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবে। এই উদ্যোগটি মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিতে উৎসাহিত করবে। একই সঙ্গে প্রকল্পটি মেয়ে শিশুদের শিক্ষার গুরুত্ব এবং বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে বাবা-মা, কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ এবং নীতি নির্ধারকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে কাজ করবে। উক্ত প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন সভা শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকায় রাজারহাট সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে শুরু হয়। মোট ১৭৪ জন শিক্ষক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণে ৩০টি স্কুলের ৩০ জন শিক্ষক এতে অংশ নেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন উপজেলা সহকারি শিক্ষা অফিসার মো. রায়হান কবির। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাব রাজারহাটের সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন টেকনিক্যাল অফিসার মাসুদুর রশিদ ও মধুমোহন রায় এবং প্রশিক্ষণ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. সুরুজ মোল্লা। উল্লেখ্য, মোট ৪টি ধাপে ৪দিনে ১৭৪ জন সহকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা কথা জানিয়েছেন উপজেলা সমন্বয়কারী মো. সুরুজ মোল্লা।#

