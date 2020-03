হালুয়াঘাটে বাল্য বিয়ে পড়ানোর অভিযোগে কাজী আটক

দেওয়ান নাঈম, হালুয়াঘাট প্রতিনিধিঃ ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে বাল্য বিয়ে পড়ানোর অভিযোগে সদর ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার (কাজী) মোঃ এনামুল হক’কে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আটক করে থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, শনিবার আমরা সদর কাজীর বিরুদ্ধে বাল্য বিবাহের একটি অভিযোগ পাই। সে অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা যাচাই করে জানতে পারি গাজিরভিটা ইউনিয়নের গাবরাখালি গ্রামের মৃত রুস্তম আলী’র ছেলে মোঃ জিহাদ মিয়ার বয়স জাতীয় পরিচয়পত্রে ৬ মার্চ ২০২০ ইং থাকলেও কাজীর রেজিস্ট্রারে ১৫ই মে ১৯৯৯ ইং দেখানো হয়েছে। এবং সদর ইউনিয়নের বালিচান্দা গ্রামের দেলোয়ার হোসেন এর মেয়ে ইসরাত জাহান এমি এর বয়স ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০২ ইং থাকলেও তার বয়স ১৮ বছর দেখানো হয়। যেহেতু বিয়ে পড়ানোর ঘটনাটি শুক্রবারে সংগঠিত হয় তাই আমরা অভিযুক্ত কাজীকে থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করি। এবং তার নিকাহ্ রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের জন্য জেলা প্রশাসক বরারর চিঠি পাঠিয়েছি।

হালুয়াঘাট থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, সদর নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার (কাজী) এনামুল হকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা পক্রিয়াধীন।

Please follow and like us: