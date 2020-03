ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে নকলায় যুবলীগের আলোচনা সভা।

আজ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে নকলা উপজেলা যুবলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

নকলা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের প্রাঙ্গণে বিকেল ৪টায় এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম সোহেলের সভাপতিত্বে আজকের এই আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন নকলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম জিন্নাহ।

উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এফ এম কামরুল আলম রন্জু সঞ্চালনায় আজকের এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নকলা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সামিল হক মুক্তা, রেজাউল হক হীরা,নকলা পৌরসভা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট মাহবুবুল আলম সোহাগ, যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাউল করিম রিপন সহ অনেকেই।

বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা য় ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষনকে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখযোগ্য হিসেবে তুলে ধরেন।

এবং সারা বিশ্ব এই ভাসন কে সেরা ভাষন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে,,

আজকের এই আলোচনা সভায় বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড থেকে আগত নেতা কর্মী রা উপস্থিত ছিলেন।