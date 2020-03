করোনা থেকে সুরক্ষায় আইইডিসিআর’র প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার পরামর্শ

নিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশে আজ তিনজন করোনা ভাইরাসে আ’ক্রা’ন্ত রোগী শ’না’ক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন নারী ও দু’জন পুরুষ। খবরটি প্রকাশের পরপরই সামাজিক মাধ্যমজুড়ে অনেকেই আ’ত’ঙ্ক প্রকাশ করছেন। এনিয়ে আ’ত’ঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. এ এস এম আলমগীর।

রবিবার বিকালে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের আ’ত’ঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। মূলত আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। সাব’ধানতার জন্য দুই হাতে মুখ চেপে হাঁচি-কাশি ও সাবান কিংবা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে ভালো করে হাত ধুতে হবে। এটাই মূলত করোনা থেকে সুর’ক্ষার মূলমন্ত্র।

এছাড়া যদি কেউ গত ১৪ দিনের মধ্যে বিদেশ থেকে এসে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হন, তাহলে আইইডিসিআর এর হট লাইনে যোগাযোগ করার পরামর্শও দিয়েছেন ডা. আলমগীর (হটলাইন নম্বরগুলো ০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১ এবং ০১৯৩৭১১০০১১)।

ডা. আলমগীর আরও বলেন, মানবজাতি যখন এ ধরনের স’ঙ্ক’টে পড়ে তখন অনেক ধরনের গু’জব ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য সংবাদের নির্ভরযোগ্য উৎস দেখে, সংবাদের মূল্য বুঝে পড়বেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আইইডিসিআরসহ বেশ কয়েকটি দায়িত্বশীল ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে সেসব দেখার পরামর্শ দেন তিনি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রথম তিনজন করোনা ভাই’রাসে আ’ক্রা’ন্ত রো’গী শনা’ক্ত হয়েছে। আরও তিনজনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। রবিবার দুপুরে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানিয়েছে, গতকাল (শনিবার) তাদের শরীরে করোনা ধ’রা পড়েছে। এদের মধ্যে দু’জন ইতালি ফেরত বাংলাদেশি রয়েছেন।