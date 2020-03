টেকনাফের নুর পাগলা ২২ কেজি টিউমারের ৩০ বছরের যন্ত্রণামুক্ত হচ্ছে

বেলাল আজাদ,

কক্সবাজার:

২২ কেজি টিউমার নিয়ে টেকনাফের পথেঘাটে ঘুরতো নুর পাগলা। পুরো নাম নুর হোসাইন। এই বিশালাকার টিউমার নিয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর যন্ত্রণা বইতে হয়েছে এই পাগলকে। তবে এবার এই নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে নুর পাগলা! তার টিউমার অপসারণের সব ব্যবস্থা হয়েছে। আগামীকাল সোমবার ডুলাহাজারা মালুমঘাট নিউ হাসপাতালে ডা. কেলি নুর পাগলার এই ২২ কেজি ওজনের টিউমার অপারেশন করবেন। নুর পাগলার এই টিউমার অপসারণে আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন মানবতাবাদী মানুষ, কক্সবাজারের তরুণ পর্যটন উদ্যোক্তা বদরুল হাসান মিলকি।

মিলকি জানান, কয়েকদিন আগে তিনি টেকনাফে গেলে নুর পাগলা তার চোখে পড়ে। দেখা যায়, তার চোখ থেকে গায়ে সামনের বিশাল অংশ জুড়ে ঝুলছে বিশাল মাংশপিন্ড। এটা দেকে থ’ হয়ে যান বদরুল হাসান মিলকি। তিনি ওই পাগলের কাছে যান। তাকে ডেকে কাছে নেন। উপস্থিত লোকজন থেকে জানতে পারলেন তার নাম নুর হোসাইন। দীর্ঘদিন ধরে পাগল জীবন কাটাচ্ছে। সাথে টিউমার। লোকজন জানান, দীর্ঘ ৩০ বছর আগে নূর পাগলার এই টিউমার সৃষ্টি হয়। এটি ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে বর্তমানে বিশালাকার ধারণ করে। এটি নিয়ে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা কাতরায় এই নূর পাগলা। এই কথা শুনে নুর পাগলার প্রতি করুণ মায়া জমে উঠে বদরুল হাসান মিলকির। তিনি নুর পাগলার চিকিৎসা করতে মনস্থির করেন। সে মতে নূর পাগলাকে কক্সবাজার নিয়ে আসেন।