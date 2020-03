তানোরে স্মরণকালের সর্ববৃহত শোভাযাত্রা

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর দিকনির্দেশনা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুশান্ত কুমার মাহাতোর সার্বিক তত্ত¡াবধানে বিশাল আয়োজনে বাঙালী জাতির জনক ও মহান স্বাধীনতার স্থপত্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ-২০২০) উদযাপন করা হয়েছে। এদিকে মুজিববর্ষ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা চত্ত¡র থেকে স্বরণকালের সর্ববৃহত ও বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয় উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্ত¡রে গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয়, শোভাযাত্রায় উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না, ভাইস-চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনীয়া সরদার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুশান্ত কুমার মাহাতো, তানোর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রাকিবুল হাসানসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। তানোর উপজেলা প্রশাসন বৃহত্তম পরিসর ও জমকালো আয়োজনে দিনব্যাপী মুজিববর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে।

জানা গেছে, এদিন উপজেলা পরিষদ চত্ত¡রে আলোকসজ্জা, প্রধান প্রধান সড়কে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ঘিরে বিভিন্ন বিলবোর্ড ও মুজিববর্ষের কাউন্টডাউন করতে দৃস্টিনন্দন ইলেকট্রনিক ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে, এদিকে ৭ মার্চ শনিবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ মাইকে প্রচার শুরু করা হয়, পরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর আতœার মাগফেরাত কামনায় দোয়া-বিশেষ মোনাজাত ও শহীদ মিনার চত্ত¡রে সমবেত কন্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় এর পর উপজেলা পরিষদ অডিটেরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টারে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের উপর বিতর্ক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা এবং সন্ধ্যায় শহীদ মিনার চত্ত¡রে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭ই মার্চের উপর চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগীতা,আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। #

