তানোর কৃষি প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের শোভাযাত্রা

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে বাঙালী জাতির জনক ও মহান স্বাধীনতার স্থপত্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ-২০২০) উদযাপনে তানোর কৃষি প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট বিভিন্ন কর্মসূচি উদযাপন ও বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বের করেন। অথ্যক্ষ ইসাহাক আলীর নেতুত্বে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী, অভিভাবক-শিক্ষার্থী, নাজিম উদ্দিন মন্ডল, জিল­ুর রহমান, মিঠু, মনোয়ার হোসেন মুংলা, আজিজুর রহমান প্রমূখ। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এদিকে ৭ মার্চ শনিবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ মাইকে প্রচার শুরু করা হয়, পরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর আতœার মাগফেরাত কামনায় দোয়া-বিশেষ মোনাজাত ও কলেজ চত্ত¡রে সমবেত কন্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। এছাড়াও ৭ই মার্চের ভাষণের উপর বিতর্ক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা আয়োজন করা হয়।

Please follow and like us: